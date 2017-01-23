В Кемерове муж принял роды у жены, так как «скорая» не успела доехать

Кемеровчанка не дождалась врачей, ребенок появился на свет дома.

Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района города Кемерово. У кемеровчанки начались преждевременные роды в ночь с 31 декабря на 1 января. Женщина вызвала «скорую помощь». Однако она её так и не дождалась. Врачи приехали только через 3 часа после вызова. Роды принял муж, ребенок родился недоношенным и сейчас находится в реанимации.

Примечательно, что семья живет на той же улице, где находится станция «скорой помощи».

Жалобу в прокуратуру подала мать роженицы, сейчас проводится проверка по данному факту.