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11:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске открылись пункты приема снега

Склады устроили в каждом административном округе.

По распоряжению мэра в Омске стартовала акция по бесплатному приему снега на городские свалки. Склады снега организовали во всех административных округах. Прием снега идет круглосуточно. Выходных дней нет.

«Снег без твёрдых бытовых отходов принимается от организаций, предприятий и частных лиц бесплатно и без талонов», — сообщила пресс-служба омской мэрии.

Узнавать адреса свалок предлагают в бюджетной организации «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Также можно звонить в департамент городского хозяйства. Телефоны — 787−853; 201−642.

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