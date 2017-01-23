В Воронеже коммунальщики с начала зимы вывезли 24 тыс самосвалов снега
На дорогах рассыпали 53 тыс. т пескосмеси.
На дорогах рассыпали 53 тыс. т пескосмеси.
Коммунальщики с начала снегопадов вывезли с воронежских улиц более 242 тыс. кубометров, или около 24 тыс. самосвалов снега, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Днем в воскресенье, 22 января, на уборку городских улиц вышли 104 спецмашины. Сотрудники комбинатов благоустройства израсходовали 88 т пескосмеси. С улиц вывезли 1,8 тыс. кубометров снега.
В ночь на понедельник, 23 января, в городе работали 130 единиц техники. Коммунальщики вывезли 3,1 тыс. кубометров снега и израсходовали 69 т пескосмеси.
Справка РИА «Воронеж»
По данным горадминистрации, основная работа коммунальщиков в снежную погоду — очистка дорог и обработка проезжей части
После окончания непогоды снег в течение суток вывозят сперва с остановок, мостов и путепроводов, а также из мест массового посещения людей.