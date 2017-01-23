В Воронеже коммунальщики с начала зимы вывезли 24 тыс самосвалов снега

Коммунальщики с начала снегопадов вывезли с воронежских улиц более 242 тыс. кубометров, или около 24 тыс. самосвалов снега, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии в понедельник, 23 января. На дорогах за это время рассыпали около 53 тыс. т пескосмеси.

Днем в воскресенье, 22 января, на уборку городских улиц вышли 104 спецмашины. Сотрудники комбинатов благоустройства израсходовали 88 т пескосмеси. С улиц вывезли 1,8 тыс. кубометров снега.

В ночь на понедельник, 23 января, в городе работали 130 единиц техники. Коммунальщики вывезли 3,1 тыс. кубометров снега и израсходовали 69 т пескосмеси.

Справка РИА «Воронеж»

По данным горадминистрации, основная работа коммунальщиков в снежную погоду — очистка дорог и обработка проезжей части песко-соляной смесью. После снегопада сотрудники комбинатов благоустройства в первую очередь обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. В первую очередь это делают на опасных участках магистралей — спусках и подъемах, мостах, остановках транспорта. Вслед за этим проводится сплошная обработка всей проезжей части улиц — она занимает около трех часов. Затем проезжую часть подметают (при длительном снегопаде — каждые три-четыре часа).

После окончания непогоды снег в течение суток вывозят сперва с остановок, мостов и путепроводов, а также из мест массового посещения людей.