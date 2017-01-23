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11:09 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Сегодня в Киеве состоится первое заседание суда по «большому делу Автомайдана»

В понедельник, 23 января, в 11:00 в Шевченковском суде (улица Дегтяревская, 31-А) состоится первое заседание по «большому делу Автомайдана», где обвиняемыми являются 19 работников ГАИ, из которых 2 — бывшие замы руководителя Государственной автоинспекции (ГАИ) города Киева. Об этом сообщил адвокат Роман Маселко.

Источник: Nbnews.com.ua

«Дело касается массовой фальсификации инспекторами ГАИ рапортов на участников поездки до Межигорья 29.12.13 года. Особенность дела — впервые прокуратурой доказано, что эти фальсификации были организованными и от руководства ГАИ шли указания фальсифицировать рапорты. Ожидаем услышать много интересного от самих обвиняемых», — написал адвокат Роман Маселко на своей странице в Фейсбуке.

Как заявил адвокат Роман Маселко, прокуратура обвиняет Ахмета Е. М., Васюты В. М., Выдыборца А. М., Волика О. М., Гуляренка Ю. М., Данилова Г. М., Дорошенко Н. М., Евницкого В. М., Зеваева А. М., Катрука И. М., Кошевого А. М., Марченко Я. М., Прокопенко В. М., Сологуба В. М., Удовенко А. М., Щербы О. М., Яворского О. М., в совершении ими уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366, ст. 340 УК Украины и Опанасенко И. М., Тищенко В. В. в совершении ими уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ст. 340 УК Украины.

Дело будет рассматривать судья Щебуняева.

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