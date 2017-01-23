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11:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Леди Гага, шляпник Елизаветы II и президент Словении. Студент из Иркутска собирает автографы знаменитостей

Иркутский коллекционер за своими трофеями далеко не ходит. Автографы знаменитостей всего мира он собирает через письма. Где нашёлся адрес президента Чехии и сколько стоит ответ Стивена Сигала?

Источник: Вести Иркутск

Согласитесь, отправлять и получать письма в конвертах приятно. Некоторые используют почту не только для общения, но и для того, чтобы добывать автографы знаменитостей. Кстати, за рубежом это — обычное дело.

Коллекция Игоря Зверева началась с ответа от первого избранного президента Чехии. Его адрес он нашёл в интернете.

— Вот такое письмо с оттиском канцелярии президентской. И там действительно автограф Милоша Земана, — говорит коллекционер автографов Игорь Зверев.

Адресатам студент пишет, что коллекционирует автографы. Их он уже получил от президента Словении, генпрокурора и министра энергетики США, а также шляпника Елизаветы II и Леди Гаги.

— Например, королевская семья из княжества Лихтенштейн. Они не дают автографы ручкой. Они просто впечатаны, — говорит коллекционер автографов Игорь Зверев.

Подпись министра обороны Швеции и вовсе большая тайна. А вот Стивен Сигал попросил за автограф два доллара, поэтому Игорь решил обойтись без него. Положительных ответов у иркутянина пока десять. Хотя с лета он написал более 50 знаменитостям, в том числе Владимиру Путину.

— Мне пришёл ответ, что моё обращение принято, но это было месяца три назад, и так не пришло мне ничего, — говорит коллекционер автографов Игорь Зверев.

За один раз студент отправляет письма сразу пяти адресатам. В этот раз в списке пианист Денис Мацуев и мэр Иркутска.

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