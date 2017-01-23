Большинство пайщиков «Бухты Квинс» пока не получали обещанных выплат

Об этом Накануне.RU рассказала председатель ЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова.

«Никак выплаты пока не проходят. В субботу я встречалась с Шилимановым и он сказал, что выплаты будут по 10 млн в неделю. Народ возмущен, потому что мы за неделю хотели все получить и забыть. Сейчас я засомневалась, что вообще есть деньги. Под камеры говорят, что троим выдано, но я не в курсе. Фамилии, кто якобы получил, неизвестны», — рассказала Накануне.RU Зиля Булатова.

Она также уточнила, что сегодня вновь встречается с Михаилом Шилимановым. По словам Зили Булатовой, если он вновь подтвердит, что выплаты подразумеваются только по 10 млн руб. в неделю, то пайщики намерены выйти на пикет.

Напомним, знаменитый певец Александр Новиков в настоящее время является обвиняемым по громкому уголовному делу по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального клубного поселка «Бухта Квинс».

23 декабря прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест на два месяца — до 22 февраля 2017 года. Позднее Новиков обжаловал решение суда. В результате барда оставили под подпиской о невыезде.

Другим обвиняемым по делу «Бухты Квинс» является экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Он также находится под подпиской.

На прошлой неделе Александр Новиков выступил с официальным заявлением. Бард сообщил, что нашел инвесторов и застройщиков для проекта и все желающие пайщики могут получить выплаты за свои паи. Назвал шансонье и сроки сдачи объекта: первая очередь будет достроена к декабрю 2017 года, вторая — к июлю 2018 года.

Позднее стало известно, что среди инвесторов банк ВТБ, бизнесмен Аликбек Исаев и корпорация «Маяк».