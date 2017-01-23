В этом году в Татарстане появятся 11 модульных лыжных баз

— В рамках республиканской программы по развитию лыжных гонок в этом году мы планируем построить 11 модульных лыжных баз на 66 млн рублей и на средства Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана планируем построить несколько передвижных модульных комплексов, — отметил он.

Сообщается, что модульные лыжные базы появятся в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском и Альметьевском районах.

— На этих комплексах будут базироваться спортивные школы. Там же планируют проводить уроки физкультуры для общеобразовательных школ, местные соревнования и массовые старты, сдавать нормы ГТО, — добавил Шайхутдинов.