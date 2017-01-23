Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси на этой неделе

Во вторник, 24 января, погода будет теплой, хмурой и ветреной. Погодные условия будет определять влажная неустойчивая воздушная масса и малоактивные атмосферные фронты. В отдельных районах страны ожидаются небольшие осадки (в основном мокрый снег), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем — от минус 2 до плюс 3.

«На этой неделе Беларусь ожидает резкое кратковременное похолодание. Погода продолжит проявлять переменчивый характер: от оттепели до морозов и обратно», — рассказал синоптик.

Далее прогнозируется резкое понижение температуры. В среду, 25 января, ожидается вторжение арктического воздуха, давление начнет расти, а температура — падать. В течение суток она составит минус 3−9 градусов, по северо-восточной части страны — 10−12 градусов мороза, в юго-западных районах — от нуля до минус 2. Ночью на большей части территории, днем по югу в отдельных районах ожидается кратковременный снег, ночью по востоку страны — слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

В четверг, 26 января, ночью морозы усилятся: температура составит минус 10−17, при прояснениях — 18−22 градуса мороза. Днем — 3−10 градусов ниже нуля, в крайних северных районах — от нуля до минус 2. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северной части страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

«К выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры», — отметил Дмитрий Рябов. В пятницу в отдельных районах республики прогнозируется кратковременный снег, днем слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит минус 3−10 градусов, по юго-востоку при прояснениях — 11−17 градусов мороза. Днем — от нуля до минус 6.

В выходные дни в отдельных районах Беларуси ожидается небольшой мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит 2−9 градусов мороза, при прояснениях — до минус 12. Днем — от минус 5 до плюс 2 градусов.