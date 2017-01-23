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11:28 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе за неделю нашли 250 локальных свалок

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). В столице Крыма за минувшую неделю обнаружили 250 локальных свалок на 156 улицах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает администрация Симферополя.

По данным ведомства, локальные свалки обнаружены на контейнерных площадках, во дворах домов, парках, скверах, вдоль дорог и зеленых зонах. Информация о том, где обнаружены свалки, передана в «Экоград» и «М-Сити».

Кроме того, специалистами администрации был проведен мониторинг отсутствия дорожных заграждений, санитарного состояния парков и скверов, наличия люков и состояния дорожного покрытия. Вся информация передана в департаменты.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике в конце прошлого года оставались не ликвидированными 200 несанкционированных свалок общей площадью 757 тысяч квадратных метров.

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