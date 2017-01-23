В Симферополе за неделю нашли 250 локальных свалок
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). В столице Крыма за минувшую неделю обнаружили 250 локальных свалок на 156 улицах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). В столице Крыма за минувшую неделю обнаружили 250 локальных свалок на 156 улицах.
Об этом сообщает администрация Симферополя.
По данным ведомства, локальные свалки обнаружены на контейнерных площадках, во дворах домов, парках, скверах, вдоль дорог и зеленых зонах. Информация о том, где обнаружены свалки, передана в «Экоград» и «М-Сити».
Кроме того, специалистами администрации был проведен мониторинг отсутствия дорожных заграждений, санитарного состояния парков и скверов, наличия люков и состояния дорожного покрытия. Вся информация передана в департаменты.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике в конце прошлого года оставались не ликвидированными 200 несанкционированных свалок общей площадью 757 тысяч квадратных метров.