В Симферополе за неделю нашли 250 локальных свалок

Об этом сообщает администрация Симферополя.

По данным ведомства, локальные свалки обнаружены на контейнерных площадках, во дворах домов, парках, скверах, вдоль дорог и зеленых зонах. Информация о том, где обнаружены свалки, передана в «Экоград» и «М-Сити».

Кроме того, специалистами администрации был проведен мониторинг отсутствия дорожных заграждений, санитарного состояния парков и скверов, наличия люков и состояния дорожного покрытия. Вся информация передана в департаменты.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Республике в конце прошлого года оставались не ликвидированными 200 несанкционированных свалок общей площадью 757 тысяч квадратных метров.