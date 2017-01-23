В Воронежской области появится еще одна воинская часть
До конца года в регионе будет сформирован
До конца года в регионе будет сформирован
В течение текущего года в Воронежской области будет сформирован новый
По сообщению военного ведомства новые подразделения полка оснастят современной военной и специальной техникой, в том числе миноискателями, средствами преодоления
Очевидно, что новый полк войдет в состав 20-й общевойсковой армии. Место дислокации части еще не определено. Стоит добавить, что в Богучаре уже расквартирован отдельный
Штатная численность полка в современных российских Вооруженных силах колеблется от 900 до 2 тыс. человек. Для дислокации такого количества военнослужащих не каждый населенный пункт подойдет.
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