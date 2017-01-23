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11:41 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронежской области появится еще одна воинская часть

До конца года в регионе будет сформирован инженерно-саперный полк.

В течение текущего года в Воронежской области будет сформирован новый инженерно-саперный полк, сообщила пресс-служба Западного военного округа. В его состав войдут подразделения инженерной разведки, разминирования, инженерных машин и понтонные подразделения.

По сообщению военного ведомства новые подразделения полка оснастят современной военной и специальной техникой, в том числе миноискателями, средствами преодоления минно-взрывных заграждений и водных преград, а также средствами дорожных и землеройных работ.

Очевидно, что новый полк войдет в состав 20-й общевойсковой армии. Место дислокации части еще не определено. Стоит добавить, что в Богучаре уже расквартирован отдельный инженерно-саперный батальон, и с большой долей вероятности можно утверждать, что полк будет сформирован с участием офицеров этого батальона.

Штатная численность полка в современных российских Вооруженных силах колеблется от 900 до 2 тыс. человек. Для дислокации такого количества военнослужащих не каждый населенный пункт подойдет.

Функции инженерно-саперных войск достаточно широки. Помимо минирования и разминирования местности в их задачи входят возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских), подготовка и содержание путей движения войск, а также оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов.

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