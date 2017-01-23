В Москве мужчина ударил беременную женщину во время ссоры из-за парковки

Женщина обратилась в полицию с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. По ее словам, она припарковалась на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее авто мешает проезду. Женщина попыталась возразить, и мужчина ударил ее, говорится в сообщении.

Полицейские задержали 30-летнего безработного жителя столицы. Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».