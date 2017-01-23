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12:52 (мск), источник: РИА Новости

В Москве мужчина ударил беременную женщину во время ссоры из-за парковки

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Житель Москвы ударил беременную женщину, решив, что ее машина неправильно припаркована, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. По ее словам, она припарковалась на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина и сказал, что ее авто мешает проезду. Женщина попыталась возразить, и мужчина ударил ее, говорится в сообщении.

Полицейские задержали 30-летнего безработного жителя столицы. Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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