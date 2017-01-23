Справка в детсад без лишнего медосмотра: лайфхак — хабаровские чиновники

Хабаровск, 23 января, AmurMedia.

Водить детей по врачам перед поступлением в образовательное учреждение скоро не будет нужно. Как говорят хабаровские чиновники, справки в детские сады, техникумы и ВУЗы будут выписываться врачами по результатам профилактических осмотров, которые дети проходят ежегодно, сообщили корр. ИА AmurMedia в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, Минздрав РФ предложил отменить медосмотры детей перед поступлением в образовательные учреждения. Помимо этого, сокращается перечень исследований и осмотров врачами-специалистами, которые полагаются несовершеннолетним. Так, больше не будет обязательных осмотров детей в возрасте 1 год 9 месяцев и 2 года 6 месяцев, также будет уменьшено число анализов крови. По мнению врачей, нынешняя система детских осмотров предполагает излишнюю нагрузку на специалистов.

В краевом Минздраве уверены, часть медицинских осмотров попросту дублируется. Отмена некоторых из них только улучшит ситуацию. Здоровым детям и их родителям придется меньше бегать по поликлиникам.

— Дублируются предварительные медосмотры. Вот их и планируют убрать. Потому что все дети попадают под профилактические медосмотры которые положены по возрасту. Именно они считаются самыми полными и результативными из всех. При этом, ограничение прав детей никоим образом не произойдет. Просто уберут лишние, не всегда нужные обследования, — прокомментировала заместитель начальника управления Министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.