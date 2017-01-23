Справка в детсад без лишнего медосмотра: лайфхак — хабаровские чиновники
Чиновники уверены, что отмена дублирующих друг друга медосмотров не ограничит права детей на медобслуживание.
Чиновники уверены, что отмена дублирующих друг друга медосмотров не ограничит права детей на медобслуживание.
Хабаровск, 23 января, AmurMedia.
Водить детей по врачам перед поступлением в образовательное учреждение скоро не будет нужно. Как говорят хабаровские чиновники, справки в детские сады, техникумы и ВУЗы будут выписываться врачами по результатам профилактических осмотров, которые дети проходят ежегодно, сообщили корр. ИА AmurMedia в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Напомним, Минздрав РФ предложил отменить медосмотры детей перед поступлением в образовательные учреждения. Помимо этого, сокращается перечень исследований и осмотров
В краевом Минздраве уверены, часть медицинских осмотров попросту дублируется. Отмена некоторых из них только улучшит ситуацию. Здоровым детям и их родителям придется меньше бегать по поликлиникам.
— Дублируются предварительные медосмотры. Вот их и планируют убрать. Потому что все дети попадают под профилактические медосмотры которые положены по возрасту. Именно они считаются самыми полными и результативными из всех. При этом, ограничение прав детей никоим образом не произойдет. Просто уберут лишние, не всегда нужные обследования, — прокомментировала заместитель начальника управления Министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.