В Екатеринбурге хозяйственный магазин лишился леек и мангалов из-за долга в 246 млн рублей

Сообщается, что ООО задолжало банку чуть более 246 млн руб. Судебные приставы Железнодорожного районного отдела города выехали в торговую точку должника для вручения ему постановления о возбуждении исполнительного производства. «Директор магазина был в растерянности от неожиданного визита приставов, документы получать отказался. Арест имущества, которое находится в торговом помещении, в конечном счете, состоялся», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, всего арестовали свыше 2 тыс. позиций товаров: от мелкой бытовой техники до столовых приборов. Под арест попала различная посуда, вазы, утварь для дачи — лейки, мангалы, палатки. «Все предметы оставлены на ответственное хранение должнику, мужчина предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (“Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации”)», — пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что многочисленное имущество, попавшее под арест, в скором будущем будет передано на реализацию в счет уплаты данной крупной задолженности.