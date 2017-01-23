Игорь Дяченко оценил состояние памятников Новороссийска
Ремонтные работы на памятниках города планируется начать с приходом лета.
Ремонтные работы на памятниках города планируется начать с приходом лета.
Глава Новороссийска Игорь Дяченко проинспектировал памятники Центрального района вместе со своими заместителями. Во время осмотра обнаружились некоторые повреждения: отошла или откололась плитка на постаменте, требуется освежить краску и другие.
По мнению главы, муниципальные власти обязаны содержать в порядке исторические символы города. На это выделяются средства.
Ремонтные работы на памятниках планируется начать с приходом лета, сообщили ГТРК «Кубань» в