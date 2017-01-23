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11:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Игорь Дяченко оценил состояние памятников Новороссийска

Ремонтные работы на памятниках города планируется начать с приходом лета.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко проинспектировал памятники Центрального района вместе со своими заместителями. Во время осмотра обнаружились некоторые повреждения: отошла или откололась плитка на постаменте, требуется освежить краску и другие.

По мнению главы, муниципальные власти обязаны содержать в порядке исторические символы города. На это выделяются средства.

Ремонтные работы на памятниках планируется начать с приходом лета, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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