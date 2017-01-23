Золото британской армии будут искать в Черном море

«Мы еще в прошлые годы зафиксировали несколько судов, которые относятся к этому знаменитому шторму периода Крымской войны. Пока точно сказать, какие это корабли, мы не можем. Они на очень большой глубине, порядка 80 метров. Их обследование и идентификация затруднены. Они пострадали во время шторма и разрушены за время пребывания в воде. В этом году мы будем обследовать эти объекты», — приводит слова старшего научного сотрудника Института востоковедения Виктора Лебединского РИА «Новости».

Напомним, что корабль «Принц» в ноябре 1854 года стоял на глубоководной якорной стоянке у Балаклавы, когда начался сильный шторм. На корабле находились 200 тысяч фунтов стерлингов золотом — жалованье британскому гарнизону, дислоцировавшемуся в Балаклаве. Пока ни одной экспедиции не удалось его обнаружить.