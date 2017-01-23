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13:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура потребовала у коммунальщиков убрать сосульки в центре Воронежа

Глав УК заподозрили в несоблюдении правил благоустройства территорий.

Прокуратура Центрального района Воронежа потребовала у глав социальных учреждений принять меры по очистке крыш домов и стен от наледи. Сотрудники надзорного органа возбудили административные дела в отношении должностных лиц управляющих компаний, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 января. Коммунальщиков заподозрили в несоблюдении правил благоустройства территорий.

Прокуратура нашла сосульки на крышах и фасадах общеобразовательных учреждений и других зданий в городе. Крыши по периметру не очищены от снега. Колебания температур, осадки и несвоевременная очистка крыш от снега ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, отметила пресс-служба облпрокуратуры.

В отношении руководства УК возбудили несколько административных дел по ст. 33.1 закона Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» (несоблюдение правил благоустройства территории муниципального образования). Максимальная санкция по этой статье для должностных лиц — штраф на 5 тыс. рублей. Руководителям социальных учреждений внесли представление с требованием принять меры по устранению нарушений.

Контекст Упавшая с крыши на улице Кольцовская глыба льда травмировала 22-летнюю жительницу Воронежа 16 января. Девушка попала в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести». Медики назвали ее состояние стабильно тяжелым. Следователи начали доследственную проверку по факту ЧП.

На улице Шишкова 17 января съехавшая с кровли многоэтажки ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома. Горожане пожаловались на метровые сосульки на крышах города.

Губернатор Алексей Гордеев назвал ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже неудовлетворительной. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона на совещании во вторник, 17 января. Он поручил «поднять все резервы», в том числе в управляющих компаниях, чтобы за несколько дней вычистить город.

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