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13:24 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде изменены 16 автобусных маршрутов в связи с завершением капремонта Молитовского моста

В Нижнем Новгороде в связи с завершением работ по капитальному ремонту Молитовского моста изменены пути следования 16 автобусных маршрутов.

Источник: Ньюс-НН.ру

Речь идет о маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами: А-12, А-40, А-51, А-58, А-64, Т 10, Т-46, Т 52, Т-55, Т-60, Т 69, Т 78, Т-81, Т-83, Т-85, Т-98. Протяженность каждого маршрута составляет от 20 до 35 км. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на сайте муниципалитета.

Напомним, Молитовский мост после ремонта был торжественно открыт 4 ноября прошлого года.

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