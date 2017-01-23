В Нижнем Новгороде изменены 16 автобусных маршрутов в связи с завершением капремонта Молитовского моста

Речь идет о маршрутах регулярных перевозок с регистрационными номерами: А-12, А-40, А-51, А-58, А-64, Т 10, Т-46, Т 52, Т-55, Т-60, Т 69, Т 78, Т-81, Т-83, Т-85, Т-98. Протяженность каждого маршрута составляет от 20 до 35 км. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном на сайте муниципалитета.

Напомним, Молитовский мост после ремонта был торжественно открыт 4 ноября прошлого года.