Омские власти объявили акцию по бесплатному приему снега

«Снег без твердых бытовых отходов принимается от организаций, предприятий и частных лиц бесплатно и без талонов», — уточнили в горадминистрации.

По данным агентства, сейчас уборка снега в Омске ведется круглосуточно, ежедневно на улицах города задействовано около 200 единиц спецтехники. В общей сложности с начала зимы городские службы вывезли 326 тысяч кубометров снега.

Ранее в январе омские активисты начали оставлять на сугробах имя градоначальника, чтобы привлечь внимание городских властей к уборке снега. Так, одна из надписей гласила: «Сугробы за Двораковского!». Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимира Казимирова, в свою очередь, призвал жителей убирать снег самостоятельно.