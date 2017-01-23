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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Омские власти объявили акцию по бесплатному приему снега

Администрация Омска, который оказался во власти снежных заносов, объявила акцию по бесплатному приему снега от горожан. Соответствующее распоряжение отдал глава города Вячеслав Двораковский. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает FlashSiberia.

Источник: Reuters

«Снег без твердых бытовых отходов принимается от организаций, предприятий и частных лиц бесплатно и без талонов», — уточнили в горадминистрации.

По данным агентства, сейчас уборка снега в Омске ведется круглосуточно, ежедневно на улицах города задействовано около 200 единиц спецтехники. В общей сложности с начала зимы городские службы вывезли 326 тысяч кубометров снега.

Ранее в январе омские активисты начали оставлять на сугробах имя градоначальника, чтобы привлечь внимание городских властей к уборке снега. Так, одна из надписей гласила: «Сугробы за Двораковского!». Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимира Казимирова, в свою очередь, призвал жителей убирать снег самостоятельно.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Да там , как и по всей стране , рулят Дворковские , Казимировы... Да , омичи , сами снег убирайте . Тут без вариантов .
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