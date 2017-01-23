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12:41 (мск), источник: РИА Крым

Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче собственности «Херсонеса» церкви

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости (Крым). Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес-Таврический», которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил настоятель Владимирского собора на территории заповедника Сергий Халюта.

«Документы будут поданы в Росимущество повторно. Точных сроков сказать не могу, как только будут подготовлены, согласованы, сразу направим», — заявил протоиерей.

По словам Сергия Халюты, передача объектов заповедника никоим образом не повредит статусу «Херсонеса» как объекта ЮНЕСКО.

«Процесс передачи объектов церкви может длиться годы и десятилетия. Чтобы передать эти объекты — нужно построить полноценный музейный комплекс. Это должно быть сделано государством», — отметил настоятель Владимирского собора, подчеркнув, что до появления нового музея фонды заповедника никто трогать не будет.

В свою очередь директор «Херсонеса» Светлана Мельникова считает, что передача в пользование церкви объектов заповедника нанесет ему большой вред. «Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фондохранилища, реставрационные мастерские… Подобное решение (о передаче — ред.) нанесет большой вред херсонесскому заповеднику и не позволит ему развиваться в дальнейшем», — заявила она в эфире севастопольского телеканала НТС.

РИА Новости (Крым) обратились с запросом к Светлане Мельниковой с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

Симферопольская и Крымская епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование «Херсонеса» в Росимущество в 2016 году. Однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.

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