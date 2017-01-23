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13:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ремонт коллектора на улице Горная в Нижнем Новгороде завершат весной 2017 года

Как сообщил по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода 23 января генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев, работы по ремонту коллектора на ул. Горная ведутся в три смены.

В настоящее время по плану графику дорабатывается разработка котлована. Планируется, что ремонт коллектора будет завершён весной. «Ни 1 марта, ни 1 апреля, я этих дат говорить не буду, отмечу просто — весной. Пока без благоустройства, но мы установим данный канализационный коллектор», — сказал руководитель предприятия.

Александр Прохорчев также отметил, что в рамках ремонта планируется извлечь бывшую шахту. «Шахта, которая был погружена стоит криво по оси и вообще, не по той методике, которую необходимо в данном случае предпринимать», — сказал он, добавив, что далее начнётся восстановление работоспособности коллектора и реновация сети.

Ранее сообщалось, что изначально ремонт мог стоить порядка 50 млн. рублей, однако, теперь стоимость выросла до 460 млн.

Напомним, провал грунта на улице Горная произошел более года назад — 25 сентября 2015 года. Обвал грунта глубиной около 2 м произошел 25 сентября, потом он начал прогрессировать и достиг приличных размеров. В результате провала была повреждена проезжая часть и перекрыто движение общественного транспорта.

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