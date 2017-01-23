Строительство станции метро «Нижняя Масловка» закончат до 2018 года

«Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро. Первый этап — от “Делового центра” до “Петровского парка” — будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс до Савеловского вокзала от Петровского парка, один из самых сложных участков ТПК. На глубине 65 метров строится станция, закрытым способом», — рассказал мэр.

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Строительство станции московского метро «Нижняя Масловка» будет завершено в 2018 году, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции Третьего пересадочного контура (ТПК).

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По его словам, работы непростые, ведутся в сложных геологических условиях.

«Я надеюсь, до конца года проходка тоннеля будет закончена, и в сентябре следующего года все основные работы будут также закончены. Я надеюсь, что станция будет запущена в 2018 году», — отметил мэр.

Он добавил, что это очень важные участки на транспортно-пересадочном узле, в районе Савеловского вокзала будут пересекаться две линии метро, железная дорога и наземный транспорт. По его словам, через узел будут проходить «громадный поток» — около 300 тысяч пассажиров в сутки, поэтому строительство узла — «большая разгрузка для линий метро и наземного транспорта».