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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Строительство станции метро «Нижняя Масловка» закончат до 2018 года

Строительство станции московского метро «Нижняя Масловка» будет завершено в 2018 году, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции Третьего пересадочного контура (ТПК). «Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Строительство станции московского метро «Нижняя Масловка» будет завершено в 2018 году, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции Третьего пересадочного контура (ТПК).

«Мы находимся на одном из этапов строительства Третьего пересадочного контура метро. Первый этап — от “Делового центра” до “Петровского парка” — будет сдан уже в этом году. Это второй пусковой комплекс до Савеловского вокзала от Петровского парка, один из самых сложных участков ТПК. На глубине 65 метров строится станция, закрытым способом», — рассказал мэр.

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По его словам, работы непростые, ведутся в сложных геологических условиях.

«Я надеюсь, до конца года проходка тоннеля будет закончена, и в сентябре следующего года все основные работы будут также закончены. Я надеюсь, что станция будет запущена в 2018 году», — отметил мэр.

Он добавил, что это очень важные участки на транспортно-пересадочном узле, в районе Савеловского вокзала будут пересекаться две линии метро, железная дорога и наземный транспорт. По его словам, через узел будут проходить «громадный поток» — около 300 тысяч пассажиров в сутки, поэтому строительство узла — «большая разгрузка для линий метро и наземного транспорта».

Как сообщил журналистам гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков, на сегодняшний момент горно-капитальные работы выполнены примерно на 70%.

К концу года завершаем все строительно-монтажные работы. В начале 2018 года мы приступаем к архитектурно-отделочным работам. Срок сдачи — сентябрь 2018 года — пока не вызывает сомнения.
Сергей ЖуковГендиректор «Мосметростроя»

Станция глубокого заложения (65 метров) расположена под площадью Бутырской заставы (Савеловского вокзала), говорится в материалах мэрии. Выходы со станции будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.

Андрей Вялых, начальник комплекса АО «Мосметрострой» также рассказал журналистам, что в ходе строительства станции была найдена древняя горная порода. Ее возраст составляет порядка 300 миллионов лет. «Это карбоновая глина, переходящая в известняки. Подобные породы находятся и на других станциях», — пояснил он.

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