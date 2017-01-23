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13:28 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев на Болотной площади

Как сообщила автор заявки на проведение митинга, альтернативного места для его проведения власти столицы не предложили.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не разрешил проводить митинг на Болотной площади против декриминализации побоев в отношении членов семьи, аргументировав это тем, что там нет площадки, способной вместить тысячу человек. Фото официального ответа департамент опубликован на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы митинга 17 января подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия 28 января на Болотной площади. Предполагаемое максимальное число участников — тысяча человек.

В письме из департамента региональной безопасности указано, что «в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек». Кроме того, в документе отмечается, что «проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии».

Автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенская сообщила ТАСС, что власти столицы не предложили альтернативное место для проведения мероприятия.

«Нам сказали либо менять форму мероприятия — проводить пикетирование, потому что в таком случае уведомление можно подать за три дня, либо подавать новое уведомление на новую дату», — сказала она. По закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается не позднее чем за 10 дней до его проведения, соответственно, согласовать митинг 28 января уже нельзя.

По словам собеседницы агентства, вариант с пикетами не рассматривается, так как он не предполагает использование звукоусилительной аппаратуры. Воскресенская намерена в ближайшее время подать заявку о проведении митинга в «гайд-парке» парка «Сокольники». Кроме того, она намерена обжаловать в суде отказ департамента региональной безопасности, так как в нем не было предложено альтернативное место для проведения митинга.

В 2012 году на Болотной площади в Москве состоялись согласованные властями митинги, в которые приняли участия тысячи человек. На первый из них, в декабре 2011 года, по данным столичной полиции, пришли более 20 тысяч человек.

Декриминализация побоев.

Госдума 11 января одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Второе чтение законопроекта запланировано на 25 января.

Летом были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье — уголовным преступлением.

Декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что «закон резонансный», и пообещал, что при его рассмотрении во втором чтении будет учтено «в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса».

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