Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев на Болотной площади
Как сообщила автор заявки на проведение митинга, альтернативного места для его проведения власти столицы не предложили.
Как сообщила автор заявки на проведение митинга, альтернативного места для его проведения власти столицы не предложили.
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не разрешил проводить митинг на Болотной площади против декриминализации побоев в отношении членов семьи, аргументировав это тем, что там нет площадки, способной вместить тысячу человек. Фото официального ответа департамент опубликован на странице мероприятия в Facebook.
Организаторы митинга 17 января подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия 28 января на Болотной площади. Предполагаемое максимальное число участников — тысяча человек.
В письме из департамента региональной безопасности указано, что «в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек». Кроме того, в документе отмечается, что «проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии».
Автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенская сообщила ТАСС, что власти столицы не предложили альтернативное место для проведения мероприятия.
«Нам сказали либо менять форму мероприятия — проводить пикетирование, потому что в таком случае уведомление можно подать за три дня, либо подавать новое уведомление на новую дату», — сказала она. По закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается не позднее чем за 10 дней до его проведения, соответственно, согласовать митинг 28 января уже нельзя.
По словам собеседницы агентства, вариант с пикетами не рассматривается, так как он не предполагает использование звукоусилительной аппаратуры. Воскресенская намерена в ближайшее время подать заявку о проведении митинга в «гайд-парке» парка «Сокольники». Кроме того, она намерена обжаловать в суде отказ департамента региональной безопасности, так как в нем не было предложено альтернативное место для проведения митинга.
В 2012 году на Болотной площади в Москве состоялись согласованные властями митинги, в которые приняли участия тысячи человек. На первый из них, в декабре 2011 года, по данным столичной полиции, пришли более 20 тысяч человек.
Декриминализация побоев.
Госдума 11 января одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
Второе чтение законопроекта запланировано на 25 января.
Летом были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье — уголовным преступлением.
Декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что «закон резонансный», и пообещал, что при его рассмотрении во втором чтении будет учтено «в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса».