Найден способ отличить фейковые новости от настоящих
Специалисты Кембриджского университета разработали «вакцину», которая может стать эффективным инструментом в борьбе с распространением фейковых новостей. Об этом сообщает BBC News.
Специалисты Кембриджского университета разработали «вакцину», которая может стать эффективным инструментом в борьбе с распространением фейковых новостей. Об этом сообщает BBC News.
По данным исследователей, для выработки «иммунитета» у читателей необходимо использовать методы психологического воздействия. Ученые уверены, что небольшие «дозы» дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи американцев. Испытуемым предложили несколько материалов, касающихся проблемы глобального потепления.
Последующий опрос показал, что материал с последовательно изложенными и проверенными фактами оказался не так популярен, как новость с фейковым заявлением сомнительного лица.
В то же время, если в статью добавить «небольшую дозу» дезинформации с предупреждением, то фейковые новости будут иметь не такой широкий резонанс. Таким образом, статьи, которые содержат небольшую часть фейковых данных, помогают людям
По мнению одного из авторов исследования Сандера ван дер Линдена (Sander van der Linden), в современном мире дезинформация стала больше похоже на вирус, поскольку «быстро цепляется к читателям и распространяется».
В начале января на социальную сеть Facebook подали в суд за фейковые новости о поджигавшем бездомных сирийском