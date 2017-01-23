Найден способ отличить фейковые новости от настоящих

По данным исследователей, для выработки «иммунитета» у читателей необходимо использовать методы психологического воздействия. Ученые уверены, что небольшие «дозы» дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.

Последующий опрос показал, что материал с последовательно изложенными и проверенными фактами оказался не так популярен, как новость с фейковым заявлением сомнительного лица.

В то же время, если в статью добавить «небольшую дозу» дезинформации с предупреждением, то фейковые новости будут иметь не такой широкий резонанс. Таким образом, статьи, которые содержат небольшую часть фейковых данных, помогают людям по-другому смотреть на откровенно фальшивые новости.

По мнению одного из авторов исследования Сандера ван дер Линдена (Sander van der Linden), в современном мире дезинформация стала больше похоже на вирус, поскольку «быстро цепляется к читателям и распространяется».