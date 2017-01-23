Инклюзивный образовательный центр планируется построить под Иркутском

Инклюзивный образовательный центр, включающий детский сад и школу на 60 и 220 мест соответственно, планируется построить в жилом комплексе «Хрустальный» в Иркутском районе. Проект будущего учреждения, которое будет работать в рамках государственно-частного партнерства, готов. В ближайшее время состоятся общественные слушания, затем документ отправят на экспертизу. Ожидается, что строительство объекта начнется в следующем году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Идея создания такого образовательного центра принадлежит директору инклюзивного частного детского сада Светлане Васильевой, которая стала победителем конкурса фонда «Навстречу переменам» на получение гранта для реализации социального проекта.

— Глобальный проект, который мы в этом году приведем к логическому завершению, — это единый образовательный центр, включающий детский сад и школу. В феврале выходим на экспертизу. Сам архитектурный проект уже готов. Его поддержал не только фонд «Навстречу переменам», но и администрация Иркутского района, министерство образования региона. Это достаточно серьезный проект, который предполагает непрерывное образование в рамках одной организации. Ребенок идет в детский сад и до 11 класса непрерывно получает образование. Проект реализуется с учетом новых СНиПов. Любой ребенок может обучаться в подобном учреждении. Проектом также предусмотрен большой актовый зал, спортзал, — рассказала Светлана Васильева.

Напомним, что в августе прошлого года Светлана Васильева открыла первую инклюзивную детскую площадку на улице Трилиссера в Иркутске благодаря победе в конкурсе, организованном фондом «Навстречу переменам» при поддержке Tele2.

По словам исполнительного директора фонда «Навстречу переменам» Евгении Телицыной, сейчас при содействии альтернативного оператора сотовой связи Tele2 созданы новые инструменты для привлечения средств на поддержку социальных предпринимателей. Один из них — смс-фандрайзинг. Абоненты Tele2 могут отправить на 7522 смс со словом «Навстречу» и суммой пожертвования. Деньги поступят на счет фонда и затем пойдут на гранты. Кроме того, поддержать фонд можно через подключение команды *453#. Каждый день со счета абонента будет списываться по 5 рублей в пользу фонда, при этом пользователь получит рассылку определенного контента: истории ребенка, социального предпринимателя, какой-либо вдохновляющий пример изменения в обществе, фотографии с мероприятий. Кроме того, абоненты могут подписаться на одну из дополнительных услуг (погода, мелодия вместо гудка). Половина денег за пользование данными сервисами пойдет на счет фонда.

Справка: Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален тем, что не боится поддерживать инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в общем стремлении улучшить качество жизни российских детей.