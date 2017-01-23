Медицинские учреждения Казани переведены на усиленный режим работы

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Медицинские учреждения Казани переведены на работу в усиленном режиме. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

«Сегодня наблюдается снижение заболеваемости вирусными инфекциями, хотя общий уровень все еще остается достаточно высоким. По поручению главного санитарного врача РТ медицинские учреждения переведены на работу в усиленном режиме. Это подразумевает обязательное ношение масок как для сотрудников, так и для пациентов, а также ограничения посещения больных», — отметила Хузиева.