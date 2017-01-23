Медицинские учреждения Казани переведены на усиленный режим работы
Заболеваемость вирусными инфекциями в столице Татарстана остается высокой.
Заболеваемость вирусными инфекциями в столице Татарстана остается высокой.
(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Медицинские учреждения Казани переведены на работу в усиленном режиме. Об этом на
«Сегодня наблюдается снижение заболеваемости вирусными инфекциями, хотя общий уровень все еще остается достаточно высоким. По поручению главного санитарного врача РТ медицинские учреждения переведены на работу в усиленном режиме. Это подразумевает обязательное ношение масок как для сотрудников, так и для пациентов, а также ограничения посещения больных», — отметила Хузиева.