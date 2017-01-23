Прокурор РТ: Самый криминальный район Казани — Приволжский

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). Самым криминальным районом Казани на итоговой коллегии надзорного ведомства прокурор РТ Илдус Нафиков назвал Приволжский.

По информации прокурора РТ, в декабре прошлого года на улице Назарбаева в Приволжском районе Казани случилась массовая драка. Как оказалось, отношения выясняли две противоборствующие группировки.

Прокурор РТ напомнил, что именно на территории Приволжского района Казани в 80 — 90-е годы действовало большое количество ОПГ, в том числе и печально известная группировка «Тяп-ляп».

Илдус Нафиков заявил, что нельзя допустить развития бандитизма в районе и потребовал от прокурора Приволжского района Казани активизировать работу в сфере предотвращения правонарушений.

«В этом направлении идет тесное взаимодействие с полицейскими, работа ведется. Но момент проморгать нельзя», — подчеркнул прокурор Татарстана.