Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по Татарстану превышен на 30 процентов
Только в столице республики количество заболевших вдвое превысило допустимую норму.
Только в столице республики количество заболевших вдвое превысило допустимую норму.
(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане превышен на 30 процентов. Об этом на
«На прошлой неделе уровень заболеваемости по Татарстану был превышен на 30 процентов, по Казани — в два раза. Сегодня общее количество больных остается примерно на том же уровне», — сообщила Ивойлова.