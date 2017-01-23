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12:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по Татарстану превышен на 30 процентов

Только в столице республики количество заболевших вдвое превысило допустимую норму.

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане превышен на 30 процентов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила главный эпидемиолог РТ Наталья Ивойлова.

«На прошлой неделе уровень заболеваемости по Татарстану был превышен на 30 процентов, по Казани — в два раза. Сегодня общее количество больных остается примерно на том же уровне», — сообщила Ивойлова.

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