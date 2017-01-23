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12:55 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Активисты перекрыли КПП на трассе Одесса-Киев: требуют улучшения условий для авторынка

В понедельник, 23 января, активисты перекрыли контрольно-пропускные пункты (КПП) на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщили организаторы акции протеста, организация «АвтоЄвроСила», они требуют принятия законопроекта по улучшению условий продажи автомобилей в Украине.

«Одесса, КПП трассы Одесса — Киев, 23 января подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», — написали активисты на своей странице в Фейсбуке.

Трасса государственного значения будет перекрыта до 12:00.

Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, который «предусматривает авто для каждого украинца». В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны.

Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.

«Вопрос очень простой, почему за 25 лет ни одна международная автомобильная корпорация не построила завод? Почему украинский бизнес не в состоянии выпускать конкурентный автомобиль, а китайцы уже выпускают? Ответ очевиден — это система коррупции власти и монополизм олигархов. Пока мы не избавимся от власти коррупционеров: старых, новых, тех что мы неизменно видим на экранах 25 лет, достойной жизни на Украине не будет!», — высказал свое мнение один из активистов.

Комментарии
1
oleg ivanov
Интересно, кто им позволит развернуть в Украине рынок с доступными авто... Упадут цены на машины, потом на запчасти, населению хорошо, а вот удар по карманам олигархов будет ощутим, им проще получать процент от продаж импортных авто, пусть их и берут реже, но за то кусок солидный, чем слить рынок иностранцам напрямую... тут или активисты наивные, или очередная акция, что бы отвлечь народ от актуальных проблем ...
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