Активисты перекрыли КПП на трассе Одесса-Киев: требуют улучшения условий для авторынка

«Одесса, КПП трассы Одесса — Киев, 23 января подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», — написали активисты на своей странице в Фейсбуке.

Трасса государственного значения будет перекрыта до 12:00.

Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, который «предусматривает авто для каждого украинца». В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны.