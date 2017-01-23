Активисты перекрыли КПП на трассе Одесса-Киев: требуют улучшения условий для авторынка
В понедельник, 23 января, активисты перекрыли
В понедельник, 23 января, активисты перекрыли
«Одесса, КПП трассы Одесса — Киев, 23 января подготовительная акция перед акцией на всех КПП в Киеве 24 января», — написали активисты на своей странице в Фейсбуке.
Трасса государственного значения будет перекрыта до 12:00.
Как отметили активисты, подобная акция предупредительная. Митингующие требуют принять законопроект, который «предусматривает авто для каждого украинца». В случае, если народные депутаты будут затягивать процесс принятия законопроекта, активисты угрожают перекрыть основные транспортные артерии страны.
Уже завтра автолюбители собираются около КПП основных въездов в Киев, где проведут аналогичные акции.
«Вопрос очень простой, почему за 25 лет ни одна международная автомобильная корпорация не построила завод? Почему украинский бизнес не в состоянии выпускать конкурентный автомобиль, а китайцы уже выпускают? Ответ очевиден — это система коррупции власти и монополизм олигархов. Пока мы не избавимся от власти коррупционеров: старых, новых, тех что мы неизменно видим на экранах 25 лет, достойной жизни на Украине не будет!», — высказал свое мнение один из активистов.