В Красноярске раздавили 718 кг санкционных яблок

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю вместе с прокуратурой Ленинского района выявили факты незаконной продажи санкционных яблок в Красноярске. Продукция реализовывалась на оптовом рынке «Красноярский привоз» на ул. Глинки.

По данным Россельхознадзора, яблоки продавались без товаросопроводительных документов. На коробках стояла маркировка, согласно которой товар был завезен из Польши. В качестве импортеров указывались белорусские компании «ТихСервис» и «AppleDream Ltd».

Всего специалисты изъяли 718,8 кг яблок. Всю продукцию раздавили на специальном полигоне.

Напомним, сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, подлежит изъятию и уничтожению. В санкционный список попали США, Австралия, Канада и страны Евросоюза.

Ранее в Красноярске неоднократно выявлялись случаи ввоза «санкционки». Так, в конце октября специалисты нашли 53 кг польских яблок в супермаркете «Аллея». Фрукты прибыли в Россию без документов и разрешений. В итоге товар раздавили на полигоне.

Аналогичный случай произошел в конце мая, когда на оптовом рынке «Южный» специалисты выявили факты продажи более 587 кг польских яблок и почти 200 кг апельсинов из Испании. Всю продукцию также изъяли и уничтожили механическим путем.