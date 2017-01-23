Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
Эмоции Хиллари Клинтон на инаугурации Трампа (фото)
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
«От нас камня не останется»: политик Киева о войне между США и РФ
Трамп ответил участникам протестов против него
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
14События недели в фотографиях
12:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске раздавили 718 кг санкционных яблок

Продукция приехала из Польши через Белоруссию.

Источник: Reuters

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю вместе с прокуратурой Ленинского района выявили факты незаконной продажи санкционных яблок в Красноярске. Продукция реализовывалась на оптовом рынке «Красноярский привоз» на ул. Глинки.

По данным Россельхознадзора, яблоки продавались без товаросопроводительных документов. На коробках стояла маркировка, согласно которой товар был завезен из Польши. В качестве импортеров указывались белорусские компании «ТихСервис» и «AppleDream Ltd».

Всего специалисты изъяли 718,8 кг яблок. Всю продукцию раздавили на специальном полигоне.

Напомним, сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, подлежит изъятию и уничтожению. В санкционный список попали США, Австралия, Канада и страны Евросоюза.

Ранее в Красноярске неоднократно выявлялись случаи ввоза «санкционки». Так, в конце октября специалисты нашли 53 кг польских яблок в супермаркете «Аллея». Фрукты прибыли в Россию без документов и разрешений. В итоге товар раздавили на полигоне.

Аналогичный случай произошел в конце мая, когда на оптовом рынке «Южный» специалисты выявили факты продажи более 587 кг польских яблок и почти 200 кг апельсинов из Испании. Всю продукцию также изъяли и уничтожили механическим путем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Енисей» может расстаться с рядом футболистов
Песков: Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты готовят иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь