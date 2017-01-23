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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Пятая часть молодежи Севастополя думает о переезде в другие регионы РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе хотят к 2030 году увеличить количество молодежи более чем в два раза — до 180 тыс человек.

Источник: РИА "Новости"

Таковы итоги социологического исследования «Социальный портрет молодежи Севастополя», которое в декабре 2016 года провело управление по делам молодежи и спорта Севастополя, сообщил в ходе совещания в правительстве города начальник структуры Валерий Чалый.

«Ключевым условием для дальнейшего проживания в Севастополе треть опрошенных считает возможность для самореализации. На вопрос о том, что для вас Севастополь, больше половины опрошенных ответили, что это город, который хочется вместе развивать. 21% ответили, что для них Севастополь это город, где они родились и собираются прожить всю жизнь. И 21% респондентов ответили, что рассматривают возможность переезда в другие регионы РФ», — сказал он.

По словам чиновника, сегодня больше всего севастопольскую молодежь волнуют вопросы карьеры, самореализации, создания семьи, получение высшего образования.

По итогам опроса власти города планируют разработать программы поддержки молодежи города.

В социологическом исследовании «Социальный портрет молодежи Севастополя» приняла участие 1 тыс респондентов возрастом от 14 до 30 лет.

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