Пятая часть молодежи Севастополя думает о переезде в другие регионы РФ

Таковы итоги социологического исследования «Социальный портрет молодежи Севастополя», которое в декабре 2016 года провело управление по делам молодежи и спорта Севастополя, сообщил в ходе совещания в правительстве города начальник структуры Валерий Чалый.

«Ключевым условием для дальнейшего проживания в Севастополе треть опрошенных считает возможность для самореализации. На вопрос о том, что для вас Севастополь, больше половины опрошенных ответили, что это город, который хочется вместе развивать. 21% ответили, что для них Севастополь это город, где они родились и собираются прожить всю жизнь. И 21% респондентов ответили, что рассматривают возможность переезда в другие регионы РФ», — сказал он.

По словам чиновника, сегодня больше всего севастопольскую молодежь волнуют вопросы карьеры, самореализации, создания семьи, получение высшего образования.

По итогам опроса власти города планируют разработать программы поддержки молодежи города.

В социологическом исследовании «Социальный портрет молодежи Севастополя» приняла участие 1 тыс респондентов возрастом от 14 до 30 лет.