Волгоград готовится к празднованию 74-й годовщины Сталинградской победы

Как отметили в пресс-службе мэрии Волгограда, главными героями всех торжеств станут защитники города-героя, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда. Чествовать ветеранов в эти дни будут в каждом районе Волгограда.

В программе празднования победы в Сталинградской битве — возложение цветов к Вечному огню и памятным местам, проведение патриотических акций, фестивалей, выставок и эстафет. В числе таких мероприятий — «Солдатские привалы», которые 1 и 2 февраля развернутся в Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. В эти же дни в волгоградских школах пройдут акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», тематические классные часы, а память павших почтут минутой молчания.

В Воскресенье, 29 января, на мототрассе около села Песчанка в Советском районе Волгограда состоится масштабный военно-патриотический праздник, в рамках которого пройдет традиционный мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.

Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет юбилейный, проводимый уже в 70-й раз Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует традиционно 2 февраля на Центральной набережной.