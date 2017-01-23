Волгоград готовится к празднованию 74-й годовщины Сталинградской победы
Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Сталинградской победы, будут проходить в Волгограде на протяжении нескольких дней.
Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Сталинградской победы, будут проходить в Волгограде на протяжении нескольких дней.
Как отметили в
В программе празднования победы в Сталинградской битве — возложение цветов к Вечному огню и памятным местам, проведение патриотических акций, фестивалей, выставок и эстафет. В числе таких мероприятий — «Солдатские привалы», которые 1 и 2 февраля развернутся в Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. В эти же дни в волгоградских школах пройдут акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», тематические классные часы, а память павших почтут минутой молчания.
В Воскресенье, 29 января, на мототрассе около села Песчанка в Советском районе Волгограда состоится масштабный
Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет юбилейный, проводимый уже в 70-й раз Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует традиционно 2 февраля на Центральной набережной.
В этот же день в каждом районе города на улицы выйдет волгоградская молодежь для проведения