Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Любители кофе живут дольше остальных
«Это проверка силы России»: глава повстанцев Сирии о переговорах
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
«От нас камня не останется»: политик Киева о войне между США и РФ
Трамп ответил участникам протестов против него
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
14События недели в фотографиях
12:55 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград готовится к празднованию 74-й годовщины Сталинградской победы

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине Сталинградской победы, будут проходить в Волгограде на протяжении нескольких дней.

Как отметили в пресс-службе мэрии Волгограда, главными героями всех торжеств станут защитники города-героя, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военного Сталинграда. Чествовать ветеранов в эти дни будут в каждом районе Волгограда.

В программе празднования победы в Сталинградской битве — возложение цветов к Вечному огню и памятным местам, проведение патриотических акций, фестивалей, выставок и эстафет. В числе таких мероприятий — «Солдатские привалы», которые 1 и 2 февраля развернутся в Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. В эти же дни в волгоградских школах пройдут акции «Песни военных лет звучат повсюду», «Сталинградские окна», «Цветы на граните», тематические классные часы, а память павших почтут минутой молчания.

В Воскресенье, 29 января, на мототрассе около села Песчанка в Советском районе Волгограда состоится масштабный военно-патриотический праздник, в рамках которого пройдет традиционный мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.

Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет юбилейный, проводимый уже в 70-й раз Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует традиционно 2 февраля на Центральной набережной.

В этот же день в каждом районе города на улицы выйдет волгоградская молодежь для проведения информационно-патриотической акции, в ходе которой горожане получат в подарок точную копию газеты «Сталинградская правда», датированную февралем 1943 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волгоградстат возглавил бывший сити-менеджер Александр Чунаков
Песков: Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты готовят иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь