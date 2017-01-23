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13:06 (мск), источник: Новости Воронежа

Когда начнут разбирать ёлку на площади Ленина в Воронеже

Работать останется только каток.

Источник: Новости Воронежа

На площади Ленина в Воронеже на этой неделе начнут разбирать главную городскую ёлку. Она радовала горожан целый месяц.

Корреспонденту «Новости Воронежа» в мэрии рассказали, что новогоднюю красавицу начнут демонтировать 26 января. Сроки ориентировочные, потому что заниматься этим будут не городские службы, а представители спонсора, на деньги которого установили ёлку. Известно, что новогодняя красавица вернется обратно инвестору.

Также вместе с ёлкой разберут и увезут торговые домики и сцену. Останется на площади только каток. Он обычно работает весь февраль, а потом его закрывают и разбирают. Точные сроки зависят от погоды.

«Сейчас на площади Ленина уже появился кран и металлические контейнеры — в похожих привозили ёлку», — сообщают очевидцы.

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Когда начнут разбирать ёлку на площади Ленина в Воронеже
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