Когда начнут разбирать ёлку на площади Ленина в Воронеже

На площади Ленина в Воронеже на этой неделе начнут разбирать главную городскую ёлку. Она радовала горожан целый месяц.

Корреспонденту «Новости Воронежа» в мэрии рассказали, что новогоднюю красавицу начнут демонтировать 26 января. Сроки ориентировочные, потому что заниматься этим будут не городские службы, а представители спонсора, на деньги которого установили ёлку. Известно, что новогодняя красавица вернется обратно инвестору.

Также вместе с ёлкой разберут и увезут торговые домики и сцену. Останется на площади только каток. Он обычно работает весь февраль, а потом его закрывают и разбирают. Точные сроки зависят от погоды.

«Сейчас на площади Ленина уже появился кран и металлические контейнеры — в похожих привозили ёлку», — сообщают очевидцы.