ГИБДД признала дороги Екатеринбурга небезопасными для движения транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. ГИБДД Свердловской области заявило о неудовлетворительном содержании улично-дорожной сети Екатеринбурга, в результате чего она стала небезопасной для движения транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Неудовлетворительно организованы работы дорожных и коммунальных служб Екатеринбурга по содержанию улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии. С 20 января выдано уже 40 предписаний на устранение недостатков, составлен 31 административный протокол по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети (колеи, снежные накаты) в Свердловской области было закрыто движение общественного транспорта на нескольких улицах Ревды, Екатеринбурга и Кушвы. Улицы частично открыли для движения в Ревде, полностью — в Екатеринбурге.