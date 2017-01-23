В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад

Как сообщили в администрации Кировского района города, с уборкой помогли местные жители. Откликнувшись на призыв оказать содействие жилищным службам, они вышли с лопатами на субботник и вычистили детскую площадку, дорожки, подходы к скамейкам.

«В работах приняли участие 13 человек и 4 единицы техники. Самосвалы вывезли 12 кузовов снега», — проинформировали в муниципалитете.