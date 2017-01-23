В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад. Одно из старейших в городе мест отдыха вновь доступно для прогулок.
УФА, 23 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе расчистили от снега Аксаковский сад. Одно из старейших в городе мест отдыха вновь доступно для прогулок.
Как сообщили в администрации Кировского района города, с уборкой помогли местные жители. Откликнувшись на призыв оказать содействие жилищным службам, они вышли с лопатами на субботник и вычистили детскую площадку, дорожки, подходы к скамейкам.
«В работах приняли участие 13 человек и 4 единицы техники. Самосвалы вывезли 12 кузовов снега», — проинформировали в муниципалитете.