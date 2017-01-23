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14:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Главный эпидемиолог РТ: «Пик заболеваемости в этом году мы уже прошли»

Наталья Ивойлова сообщила о том, что показатели заболеваемости в этом году практически идентичны цифрам прошлого года.

(Казань, 23 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Пик заболеваемости гриппом в Татарстане в этом году пройден. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила главный эпидемиолог республики Наталья Ивойлова.

На сегодняшний день уровень заболеваемости по Татарстану превышен на 30 процентов, а по Казани — вдвое. «Пик заболеваемости в этом году мы уже прошли. Если сравнивать показатели этого года с прошлым, то они остаются примерно теми же. Разница лишь в том, что в прошлом году пик заболеваемости выпал на конец января — начало февраля. В этом году он случился чуть раньше. В целом же в прошлом году цифры в январе были примерно в рамках эпидемиологического порога», — сообщила Ивойлова.

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