В Сочи пройдет концерт-реквием памяти жертв крушения Ту-154

— В рамках мероприятия, которое начнется в 19:00, выступит Сочинский симфонический оркестр во главе с дирижером Олегом Солдатовым, камерный хор и солисты городской филармонии. Они исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Габриеля Форе и Эдварда Грига, — рассказали в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

В этот же день в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко также состоится концерт, посвященный памяти пассажиров Ту-154.

Напомним, военный Ту-154 упал у берегов Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета, летевшего в Сирию, были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.