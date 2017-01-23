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14:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи пройдет концерт-реквием памяти жертв крушения Ту-154

Второго февраля в сочинском Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской пройдет концерт-реквием в память о погибших в результате падения в Черное море самолета Ту-154.

— В рамках мероприятия, которое начнется в 19:00, выступит Сочинский симфонический оркестр во главе с дирижером Олегом Солдатовым, камерный хор и солисты городской филармонии. Они исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Габриеля Форе и Эдварда Грига, — рассказали в пресс-службе Сочинского концертно-филармонического объединения.

В этот же день в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко также состоится концерт, посвященный памяти пассажиров Ту-154.

Напомним, военный Ту-154 упал у берегов Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета, летевшего в Сирию, были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

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