Студенты вузов Астаны начнут учебу позже из-за EXPO-2017

2017−2018 учебный год в вузах Астаны начнется 10 сентября из-за проведения EXPO-2017. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, отвечая на запрос Tengrinews.kz. Сообщается, что на сегодняшний день в целях разгрузки транспортного потока в столице в период проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 проработан вопрос изменения сроков завершения 2016−2017 учебного года и начала 2017—2018 учебного года в высших учебныхзаведениях.

«По итогам обсуждений и решением Ученых советов вузов срок окончания 2016−2017 учебного года запланирован на 25 мая, срок начала 2017—2018 учебного года запланирован на 10 сентября. Кроме того, высшими учебными заведениями внесены изменения в академические календари в соответствии с указанными сроками», — говорится в сообщении ведомства.

В МОН РК также напомнили, что согласно закону «Об образовании» с 1 января 2017 года ЕНТ станет одной из форм отборочных экзаменов для поступления в вузы. В этой связи для выпускников 2017 года предусматривается разделение ЕНТ на два этапа: итоговая аттестация как выпускной экзамен в школах и ЕНТ как вступительный экзамен в вузы. В проекте типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, предусмотрено, что прием заявлений для участия в ЕНТ будет проводиться пунктами проведения ЕНТ с 10 марта по 10 мая. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании будет проводиться приемными комиссиями высших учебных заведений с 1 по 20 июня. ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля, комплексное тестирование — с 17 по 23 июля. Отметим, EXPO-2017 в Астане пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года.