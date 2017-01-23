Роспотребнадзор: Калининградцы стали в пять раз чаще жаловаться на загрязнение воздуха

Жители Калининградской области стали чаще жаловаться на загрязнение воздуха. Об этом сообщает сайт «Экология регионов» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Состояние атмосферного воздуха стало беспокоить население в пять раз чаще, чем в 2015 году. По словам главного санитарного врача Калининграда Елены Бабуры, чаще всего жалобы поступают от людей, проживающих вблизи производственных территорий.

Самым загрязнённым участком, откуда обращения поступают постоянно, считается посёлок Прибрежный. Елена Бабура также отметила, что особую тревогу у экологов, представителей природоохранных ведомств вызывает качество питьевой воды в Калининграде и области, а также состояние подземных водоисточников.