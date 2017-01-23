Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
На Украине заявили о провале операции российских спецслужб
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Грудь, талия и пресс: Ани Лорак показала фото в бикини
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
14:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Роспотребнадзор: Калининградцы стали в пять раз чаще жаловаться на загрязнение воздуха

Больше всего обращений поступает из посёлка Прибрежного.

Источник: Калининград.Ru

Жители Калининградской области стали чаще жаловаться на загрязнение воздуха. Об этом сообщает сайт «Экология регионов» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Состояние атмосферного воздуха стало беспокоить население в пять раз чаще, чем в 2015 году. По словам главного санитарного врача Калининграда Елены Бабуры, чаще всего жалобы поступают от людей, проживающих вблизи производственных территорий.

Самым загрязнённым участком, откуда обращения поступают постоянно, считается посёлок Прибрежный. Елена Бабура также отметила, что особую тревогу у экологов, представителей природоохранных ведомств вызывает качество питьевой воды в Калининграде и области, а также состояние подземных водоисточников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Конец депрессии»: между улицами Полоцкой и Железнодорожной планируют построить жилой микрорайон
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной
Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь