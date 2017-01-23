Красноярцев предупредили о метелях

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 24 января, по центральным районам края местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, а также метели. На автодорогах сохранится гололедица.

Красноярцам и жителям края рекомендуют сохранять осторожность при нахождении на улице, держаться подальше от рекламных щитов и других легких конструкций. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.