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14:44 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили о метелях

По центральным районам края местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, а также метели.

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погоды. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 24 января, по центральным районам края местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, а также метели. На автодорогах сохранится гололедица.

Красноярцам и жителям края рекомендуют сохранять осторожность при нахождении на улице, держаться подальше от рекламных щитов и других легких конструкций. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Единая дежурно-диспетчерская служба Красноярска: (391) 273−08−16, 112 (с мобильных телефонов).

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