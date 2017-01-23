Итоговое сочинение успешно сдали 87% крымских выпускников

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

Итоговое сочинение пишут все выпускники старшей школы. В Крыму оно прошло в декабре прошлого года.

«87% выпускников, писавшие сочинения в декабре 2016 года, справились с этой работой. У остальных будет возможность в феврале это исправить. Это обязательное условие для получения итогового документа об образовании», — констатировала министр.

Она также отметила, что в прошлом году из числа учащихся выпускных классов недопуск к итоговой аттестации получили единицы, что касается 9-х классов — то это более 200 человек.

По данным главы Минобраза, сдавать ЕГЭ планируют около 5,5 тысяч учеников. Это около 50% выпускников, заканчивающих школу в нынешнем году.

Зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ выпускники должны до 1 февраля 2017 года.