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14:50 (мск), источник: РИА Крым

Итоговое сочинение успешно сдали 87% крымских выпускников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). Итоговое сочинение по русскому языку и литературе, являющееся обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, успешно написали 87% крымских выпускников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

Итоговое сочинение пишут все выпускники старшей школы. В Крыму оно прошло в декабре прошлого года.

«87% выпускников, писавшие сочинения в декабре 2016 года, справились с этой работой. У остальных будет возможность в феврале это исправить. Это обязательное условие для получения итогового документа об образовании», — констатировала министр.

Она также отметила, что в прошлом году из числа учащихся выпускных классов недопуск к итоговой аттестации получили единицы, что касается 9-х классов — то это более 200 человек.

По данным главы Минобраза, сдавать ЕГЭ планируют около 5,5 тысяч учеников. Это около 50% выпускников, заканчивающих школу в нынешнем году.

Зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ выпускники должны до 1 февраля 2017 года.

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