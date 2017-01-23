На Тургеневском мосту в Краснодаре температурные швы отремонтируют впервые с 80-х годов
Ремонт первого шва был закончен в минувшие выходные.
Ремонт первого шва был закончен в минувшие выходные.
Краснодар, 23 января, KrasnodarMedia.
В краевом центре в минувшую субботу, 21 января, завершены
— Специалистами «Единой службе заказчика» оперативно проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, — прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.
Напомним, с 21 января в связи с деформированием верхней части температурного шва (скользящей пластины) и до окончания работ на Тургеневском мосту движение по одной из полос на въезд в краевой центр было закрыто.
Как подчеркнул Борис Сухов, в ходе многолетней эксплуатации моста
В этом году будут заменены еще четыре температурных шва, как только будет определен подрядчик для проведения этих работ.