На Тургеневском мосту в Краснодаре температурные швы отремонтируют впервые с 80-х годов

Краснодар, 23 января, KrasnodarMedia.

В краевом центре в минувшую субботу, 21 января, завершены ремонтно-восстановительные работы деформированного температурного шва на Тургеневском мосту. В этом году запланирована замена еще четырех температурных швов моста. В настоящее время идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения работ. После их завершения специалисты приступят к замене первых четырех изношенных температурных швов Тургеневского моста на новые, которые прослужат значительный срок, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— Специалистами «Единой службе заказчика» оперативно проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, — прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.

Напомним, с 21 января в связи с деформированием верхней части температурного шва (скользящей пластины) и до окончания работ на Тургеневском мосту движение по одной из полос на въезд в краевой центр было закрыто.

Как подчеркнул Борис Сухов, в ходе многолетней эксплуатации моста из-за нарастающей изношенности его фрагментов первыми деформации подверглись температурные швы на Тургеневском мосту со стороны Адыгеи, которые испытывают наибольшие транспортные нагрузки во время движения большегрузного транспорта. Работы по их ремонту уже проводились осенью 2016 года.

В этом году будут заменены еще четыре температурных шва, как только будет определен подрядчик для проведения этих работ.