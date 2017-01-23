Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
Два экс-депутата Госдумы сорвали последний срок выезда из квартир
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Грудь, талия и пресс: Ани Лорак показала фото в бикини
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
СМИ узнали, когда состоится свадьба Бондарчука и Андреевой
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
14:25 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На Тургеневском мосту в Краснодаре температурные швы отремонтируют впервые с 80-х годов

Ремонт первого шва был закончен в минувшие выходные.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 23 января, KrasnodarMedia.

В краевом центре в минувшую субботу, 21 января, завершены ремонтно-восстановительные работы деформированного температурного шва на Тургеневском мосту. В этом году запланирована замена еще четырех температурных швов моста. В настоящее время идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения работ. После их завершения специалисты приступят к замене первых четырех изношенных температурных швов Тургеневского моста на новые, которые прослужат значительный срок, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— Специалистами «Единой службе заказчика» оперативно проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва Тургеневского моста. Мост был построен в восьмидесятых годах прошлого века, с тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению, — прокомментировал заместитель директора департамента строительства администрации города Борис Сухов.

Напомним, с 21 января в связи с деформированием верхней части температурного шва (скользящей пластины) и до окончания работ на Тургеневском мосту движение по одной из полос на въезд в краевой центр было закрыто.

Как подчеркнул Борис Сухов, в ходе многолетней эксплуатации моста из-за нарастающей изношенности его фрагментов первыми деформации подверглись температурные швы на Тургеневском мосту со стороны Адыгеи, которые испытывают наибольшие транспортные нагрузки во время движения большегрузного транспорта. Работы по их ремонту уже проводились осенью 2016 года.

В этом году будут заменены еще четыре температурных шва, как только будет определен подрядчик для проведения этих работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Мизулиной
Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
44-летняя экс-солистка Spice Girls родила второго ребенка Сын Джери Хорнер (Холлиуэлл) появился на свет утром 21 января
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь