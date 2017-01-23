Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрыта

Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннеса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира. Буквально за 15 минут здесь можно подняться на высоту 1153 метра.

Взрослый билет на поездку на канатной дороге (в одну сторону) стоит 350 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 250 рублей.