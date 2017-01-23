Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрыта
С сегодняшнего дня канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрыта на плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2017 года. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.
С сегодняшнего дня канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» закрыта на плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2017 года. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.
Канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннеса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира. Буквально за 15 минут здесь можно подняться на высоту 1153 метра.
Взрослый билет на поездку на канатной дороге (в одну сторону) стоит 350 рублей, детский (от 6 до 12 лет) — 250 рублей.
Сообщается, что канатная дорога «Мисхор — Ай-Петри» будет закрыта до середины весны. Очевидно, это ставит крест на надеждах предпринимателей плато