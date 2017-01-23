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14:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Планируемая на 2016 год первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена

Первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» (СККБ) 23 января 2017 года.

Как отметили в лечебном учреждении, операция по трансплантации сердца не была выполнена в 2016 году. Для получения права на ее выполнение СККБ должно быть включено в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих трансплантацию органов (или) тканей человека.

Пакет документов для включения в перечень на данный момент направлен в Министерство здравоохранения РФ. В больнице уже сформирован лист ожидания пациентов по пересадке сердца. «Выбор пациента будет осуществляться после проведения комплекса исследований на совместимость с донорским органом из числа наиболее нуждающихся пациентов, находящихся в листе ожидания», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее врачи нижегородского кардиоцентра планировали провести первые операции по пересадке сердца до конца 2016 года.

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