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14:36 (мск), источник: Nakanune.ru

«Я с больными не разговариваю!» — высокопоставленный «единоросс» выгнал инвалида с приема депутата

В Асбесте разгорается скандал с участием местных депутатов и инвалида второй группы Дениса Елистратова. По словам мужчины, его выгнали с приема депутата областного заксобрания Владимира Власова, на который он пришел как местный житель.

Источник: Nakanune.ru

Инвалида назвали «больным» и «чмом», передает корреспондент Накануне.RU.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала депутат местной думы Наталья Крылова. По ее словам, 20 января в Асбесте проводил прием депутат ЗакСО Владимир Власов (ранее — «социальный» вице-премьер правительства Свердловской области). На приеме также присутствовал директор управления горного железнодорожного транспорта комбината «Ураласбест», глава местных «единороссов», депутат гордумы Дмитрий Александрин. Встреча с избирателями проводилась, к слову, на территории предприятия.

Сам прием Наталья Крылова характеризовала, как «закрытый» и «показушный».

«Информация о приеме появилась в СМИ только накануне и то не везде. Большинство асбестовцев о приеме толком так не знали. Реальный смысл этой “акции” был в том, чтобы показать: народный избранник работает, народный избранник проводит приемы, народный избранник будет скоро пиарить своих кандидатов в муниципальную думу города Асбеста. Но нежданно на липовый прием пришел далеко не лояльный к власти житель Асбеста, инвалид второй группы 36-летний Денис Елистратов. Он планировал задавать под камеру наболевшие острые вопросы по работе учреждений здравоохранения в Асбесте, которые ранее курировал Власов, работая в правительстве. После того, как инвалида с камерой заметил главный “единоросс” Асбеста Дмитрий Александрин, горе-избирателю сразу же стали во всем препятствовать», — сообщила Крылова.

По ее словам, сначала Александрин с помощниками удалились на несколько минут в приемный кабинет депутата ЗакСО, а потом, посовещавшись, вернулись, «и один из помощников сразу же набросился на Елистратова с кулаками и начал отбирать камеру».

«В этот момент Дмитрий Александрин заявил, что с больным человеком он разговаривать не будет, и вызвал заранее подготовленную охрану, которая выгнала молодого инвалида на улицу из частного помещения предприятия», — уточнила Крылова.

Сам молодой человек в соцсети выложил видео конфликта, на котором, в частности, также запечатлено, как местный журналист, общественник Дмитрий Гилязов называет инвалида «чмом».

«В целом у жителей Асбеста возникает вопрос: на каком основании депутат Законодательного собрания, получающий, заработную плату за счет областного бюджета, ведет ограниченные приемы на частной территории? Самому Елистратову мы рекомендуем обратиться в правоохранительные органы с жалобой на местного депутата на воспрепятствование в приеме и унижение его человеческого достоинства. Хотелось бы, чтобы председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина регламентировала приемы избирателей депутатами, работающими на платной основе, с целью качественного обеспечения гарантий и прав жителей Свердловской области», — прокомментировала ситуацию Наталья Крылова.

По информации Дениса Елистратова, он написал заявление в Следственный комитет «по факту дискриминации». По мнению молодого человека, «единоросс» Александрин «оскорбил и унизил человеческое достоинство по признаку инвалидности».

Между тем, в СК заявление Елистратова пока не поступало.

«Пока заявление к нам не поступало», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU официальный представитель областного СУ СКР Александр Шульга.

«Был прием, он пришел как все на него, только вместо того, чтобы зайти начал конфликтовать. Все это произошло в течение 5−6 минут. Люди пришли спокойно пообщаться, высказать свои личные проблемы. Я принял решение его удалить. Поскольку человек все время о себе заявляет, что он болен, что у него серьезное психическое заболевание, то, конечно, мы ни в коем случае с ним не конфликтуем. Он часто бывает у нас на думе, в соцсетях нас всех всячески поливает, но мы не конфликтуем», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU Дмитрий Александрин.

Информацию о заявлении в СК, которое якобы подал Елистратов, «единоросс» воспринял спокойно, отметив, что «у каждого есть свои права».

«Пусть обращается», — сказал депутат.

Стоит также отметить, что ранее Денис Елистратов уже попадал в поле зрения прессы. В частности, мешал местным чиновникам приватизировать детский сад. Елистратов приходил на заседания местной думы, однако, его туда не пускали. Народных избранников местный житель пытался снимать на видео. Кроме того, задавал им «неудобные вопросы». Ситуацию он широко освещал на своем канале в Youtube.

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