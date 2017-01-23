«Я с больными не разговариваю!» — высокопоставленный «единоросс» выгнал инвалида с приема депутата

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала депутат местной думы Наталья Крылова. По ее словам, 20 января в Асбесте проводил прием депутат ЗакСО Владимир Власов (ранее — «социальный» вице-премьер правительства Свердловской области). На приеме также присутствовал директор управления горного железнодорожного транспорта комбината «Ураласбест», глава местных «единороссов», депутат гордумы Дмитрий Александрин. Встреча с избирателями проводилась, к слову, на территории предприятия.

Сам прием Наталья Крылова характеризовала, как «закрытый» и «показушный».

«Информация о приеме появилась в СМИ только накануне и то не везде. Большинство асбестовцев о приеме толком так не знали. Реальный смысл этой “акции” был в том, чтобы показать: народный избранник работает, народный избранник проводит приемы, народный избранник будет скоро пиарить своих кандидатов в муниципальную думу города Асбеста. Но нежданно на липовый прием пришел далеко не лояльный к власти житель Асбеста, инвалид второй группы 36-летний Денис Елистратов. Он планировал задавать под камеру наболевшие острые вопросы по работе учреждений здравоохранения в Асбесте, которые ранее курировал Власов, работая в правительстве. После того, как инвалида с камерой заметил главный “единоросс” Асбеста Дмитрий Александрин, горе-избирателю сразу же стали во всем препятствовать», — сообщила Крылова.

По ее словам, сначала Александрин с помощниками удалились на несколько минут в приемный кабинет депутата ЗакСО, а потом, посовещавшись, вернулись, «и один из помощников сразу же набросился на Елистратова с кулаками и начал отбирать камеру».

«В этот момент Дмитрий Александрин заявил, что с больным человеком он разговаривать не будет, и вызвал заранее подготовленную охрану, которая выгнала молодого инвалида на улицу из частного помещения предприятия», — уточнила Крылова.

Сам молодой человек в соцсети выложил видео конфликта, на котором, в частности, также запечатлено, как местный журналист, общественник Дмитрий Гилязов называет инвалида «чмом».