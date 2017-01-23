В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нашествие саранчи прогнозируется в 2017 году на территории 15 субъектов пяти федеральных округов России, предупреждает Центр «Антистихия».
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нашествие саранчи прогнозируется в 2017 году на территории 15 субъектов пяти федеральных округов России, предупреждает Центр «Антистихия».
Саранча является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Это насекомое способно преодолевать большие расстояния. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути практически всю растительность.
«Высокая плотность популяции вредителя ожидается на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область),
Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия») является головной
Основными задачами центра являются мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; создание, развитие и анализ банка данных по авариям и катастрофам на территории России.
Ранее сообщалось, что оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2016 году в среднем составила по природным ЧС 87%, по техногенным в 2015 году — 80%. Как считают спасатели, своевременное реагирование на прогнозы не позволило значительной части происшествий развиться до уровня чрезвычайной ситуации. Ожидается, что прогнозы системы мониторинга к 2020 году должны оправдываться более чем на 91%.
На аватаре - адрес сайта )