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14:43 (мск), источник: РИА Новости

В российских регионах в 2017 году ожидается нашествие саранчи

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нашествие саранчи прогнозируется в 2017 году на территории 15 субъектов пяти федеральных округов России, предупреждает Центр «Антистихия».

Источник: Reuters

Саранча является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Это насекомое способно преодолевать большие расстояния. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути практически всю растительность.

«Высокая плотность популяции вредителя ожидается на территории Южного (Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область), Северо-Кавказского (Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария), Приволжского (Башкирия, Оренбургская область), Уральского (Челябинская область), Сибирского (Алтайский и Забайкальский края, республики Алтай, Бурятия, Хакасия, южные районы Иркутской области) федеральных округов», — говорится в прогнозе ЧС на 2017 год Центра «Антистихия».

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Всероссийский Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Центр «Антистихия») является головной научно-производственной организацией, координирующей деятельность системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в стране.

Основными задачами центра являются мониторинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий; создание, развитие и анализ банка данных по авариям и катастрофам на территории России.

Ранее сообщалось, что оправдываемость долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2016 году в среднем составила по природным ЧС 87%, по техногенным в 2015 году — 80%. Как считают спасатели, своевременное реагирование на прогнозы не позволило значительной части происшествий развиться до уровня чрезвычайной ситуации. Ожидается, что прогнозы системы мониторинга к 2020 году должны оправдываться более чем на 91%.

Комментарии
6
Владислав Кушалин
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Vladimir
АБ, а вы не знаете: саранча либералами питается? ))))
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Иван Петров
А если будут приняты меры?
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