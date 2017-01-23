На маршрутах Екатеринбурга собирают подписи против новой транспортной системы города: «Инициатива исходит от сотрудников, которые могут лишиться работы»

Так, на маршруте № 054 пассажирам предлагалось подписать документ о том, голосуют ли они «за» новую схему общественного транспорта или «против». Согласно предварительным результатам, подавляющее число горожан не поддерживают нововведения. «Инициатива не моя, а трудовых коллективов. Люди же остаются без работы, — поясняет директор ООО “Параллель” Сергей Антропов. — Сейчас где-то 1,5 тыс. автобусов ходит в городе, при новой сети будет 500. Согласно постановлению, которое Якоб подписал, люди понимают, что около 1 тыс. автобусов буквально встанут на свалку, а сотрудники останутся без работы. Мало того, они хотели забастовку сделать о том, что не будут на работу выходить, но мы их отговорили от этого, и они решили, видимо, собирать подписи».

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Сами граждане, подписывая документ, также делятся своими мыслями: «Так ничего ведь не спрашивали — ввели и все, им какая разница, удобно, не удобно», — говорит одна из жительниц. «Это все не для горожан, это для администрации — стоимость Е-карты повысили, вот и они забегали!», — отмечает другая. «Ладно бы новые маршруты, но при снижении (стоимости) проезда — так они и (цену на) проезд повышают! Это как вообще?!», — негодуют пассажиры. Некоторые считают, что все подписи ни к чему не приведут: «Да ничего не поменяется, никто ничего не отменит, хоть всю Россию против подними — у них уже все решено там, посмотрят на подписи эти и забудут». Напомним, новая схема движения общественного транспорта в Екатеринбурге будет внедрена с 1 июля этого года. Планируется отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. «Под нож» идут 89 маршрутов автобусов, 18 — трамваев и 8 — троллейбусов. Вместо них планируется внедрить новые маршруты. По задумке разработчиков, транспорта меньше не станет, изменятся маршруты и частота движения, что якобы позволит добираться до места назначения быстрее, хоть и с пересадками.