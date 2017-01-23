На маршрутах Екатеринбурга собирают подписи против новой транспортной системы города: «Инициатива исходит от сотрудников, которые могут лишиться работы»

Так, на маршруте № 054 пассажирам предлагалось подписать документ о том, голосуют ли они «за» новую схему общественного транспорта или «против». Согласно предварительным результатам, подавляющее число горожан не поддерживают нововведения.
«Инициатива не моя, а трудовых коллективов. Люди же остаются без работы, — поясняет директор ООО “Параллель” Сергей Антропов. — Сейчас где-то 1,5 тыс. автобусов ходит в городе, при новой сети будет 500. Согласно постановлению, которое Якоб подписал, люди понимают, что около 1 тыс. автобусов буквально встанут на свалку, а сотрудники останутся без работы. Мало того, они хотели забастовку сделать о том, что не будут на работу выходить, но мы их отговорили от этого, и они решили, видимо, собирать подписи».
Сами граждане, подписывая документ, также делятся своими мыслями: «Так ничего ведь не спрашивали — ввели и все, им какая разница, удобно, не удобно», — говорит одна из жительниц. «Это все не для горожан, это для администрации — стоимость Е-карты повысили, вот и они забегали!», — отмечает другая. «Ладно бы новые маршруты, но при снижении (стоимости) проезда — так они и (цену на) проезд повышают! Это как вообще?!», — негодуют пассажиры. Некоторые считают, что все подписи ни к чему не приведут: «Да ничего не поменяется, никто ничего не отменит, хоть всю Россию против подними — у них уже все решено там, посмотрят на подписи эти и забудут».
Напомним, новая схема движения общественного транспорта в Екатеринбурге будет внедрена с 1 июля этого года. Планируется отменить большинство маршрутов общественного транспорта — в общей сложности более 100. «Под нож» идут 89 маршрутов автобусов, 18 — трамваев и 8 — троллейбусов. Вместо них планируется внедрить новые маршруты. По задумке разработчиков, транспорта меньше не станет, изменятся маршруты и частота движения, что якобы позволит добираться до места назначения быстрее, хоть и с пересадками.
«Инициаторы заявляют о 5-минутном интервале, но это нереально с учетом наших пробок. Одно дело в теории, другое — на практике. За это время будет накапливаться столько народу, что они в один автобус просто не войдут. Что касается отдельных полос общественного движения, то если взять, к примеру, участок ул. Вильгельма де Геннина от Краснолесья до кольца, на котором есть выделенная линия для автобусов, то в январе она еще ни разу не чистилась. Вы же прекрасно знаете, что ГИБДД уже закрывала несколько улиц нечищеных. Это все слова, а по факту-то выглядит по-другому. А на узких улочках это вообще невозможно реализовать. В центре все автобусы пустили по ул. Малышева, по ул. Ленина предполагается, что будет ходить только трамвай. Сколько по ул. Малышева полос? Можно ли там выделить эти линии? Я думаю, что нет. А зимой там вообще одна колея, в одну колоночку все едут», — добавил Антропов.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге был проведен эксперимент: добраться из одной точки города в другую, пользуясь при этом маршрутами новой транспортной системы. В результате пришлось ехать в два раза дольше по времени, чем при нынешней системе, при этом по дороге были сделаны две вынужденные пересадки.
Вообще же мнения экспертов о новой маршрутной сети Екатеринбурга разделились. Перевозчики уверены, что с ее введением будет только лучше, тогда как депутаты городской думы считают, что подобная оптимизация станет удобной для пассажиров только при введении почасового тарифа на проезд. Между тем, новую транспортную схему уральской столицы собирается проверить прокуратура. Кроме этого, схему предложили обсудить на референдуме. А на завтрашнем заседании городской думы в рамках информационного часа депутатам схему представят председатель комитета по транспорту и ее разработчик.
Добавим также, что 13 января РЭК одобрила повышение стоимости проезда в общественном транспорте — до 28 руб. Изменения вступят в силу с 1 февраля этого года.