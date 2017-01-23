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14:53 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарские автохамы ответят за гонки по тротуару

Звезду Instagram задержала полиция.

Краснодар. 23 янв. — Новая Кубань. Одним из объезжавших пробку на Ростовском шоссе оказался студент Российской академии правосудия.


Перед выходными в социальных сетях появился ролик, на кадрах которого видно, как 2 автомобиля маневрируют по тротуару в то время, как добропорядочные водители стоят в пробке.

Съемка осуществлялась видео-регистратором из салона одного из них. Впереди следовала «Шестерка».

Сотрудники полиции заинтересовались видео и установили государственные регистрационные номера отечественного седана.

20-летнего водителя задержали в городе. О том, что парень является злостным нарушителем ПДД, свидетельствуют многочисленные повреждения машины. У шестерки нет бампера, повреждены фары и т. д.

По данным телеканала Краснодар 24, студенту, оправдывающемуся тем, что опаздывал на пары, выписали штраф, превышающий 5 тыс. рублей.

Поисками второго автомобиля, ехавшего следом по тротуару, занимается полиция.

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