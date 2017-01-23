В Волгограде пройдет патриотическая акция «Машина времени»

Акция стартовала 16 января. И завершится 1 февраля. В это время любой житель Волгоградской области может сказать фронтовику, за что именно он благодарен ему, и отправить свое спасибо в «Машине времени».

Написанные письма организаторы просят оставлять в специальном почтовом ящике, установленном на 1 этаже ТРЦ «Акварель».