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14:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет патриотическая акция «Машина времени»

В дни празднования 74-й годовщины победы в Сталинградской битве волгоградцам предложили написать письмо солдату-победителю.

Акция стартовала 16 января. И завершится 1 февраля. В это время любой житель Волгоградской области может сказать фронтовику, за что именно он благодарен ему, и отправить свое спасибо в «Машине времени».

Написанные письма организаторы просят оставлять в специальном почтовом ящике, установленном на 1 этаже ТРЦ «Акварель».

Все письма будут вручены ветеранам на праздничном концерте «Песни Победы», который пройдет в торгово-развлекательном центре 2 февраля в 13 часов.

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