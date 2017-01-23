Прокуратура заинтересовалась незаконными поборами в школах Павловска

Директора 10 школ Павловского района нарушили права детей на бесплатное и доступное обучение, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в понедельник, 23 января. Нарушения вскрылись в девяти сельских школах и одной городской школе.

Положения о родительском комитете незаконно обязывали родителей сдавать деньги на «укрепление материальной и технической базы школы» и «улучшение труда педагогических и других работников школы». Родительский комитет также должен был участвовать в подготовке школы к новому учебному году.

Прокурор района добился отмены незаконных положений. Конституционные права школьников на бесплатное обучение восстановлены.