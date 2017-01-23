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17:11 (мск), источник: "Российская газета"

ДОСААФ открыл для нижегородцев мотосекцию и кинологический центр

При нижегородской автошколе № 2 регионального отделения ДОСААФ России начал работу военно-патриотический центр «Молодое поколение».

Примечательно, что случилось это буквально накануне 90-летнего юбилея ДОСААФ, который отмечается сегодня.

В «Молодом поколении» открыты клубы по интересам (военный «Акела» и кинологический «Ониксс»), мотосекция, кружок судомоделирования (судовождения), а также студия рисования.

— В «Акеле» бесплатно проводятся занятия для юношей 12−15 лет по штурмовому альпинизму, начальной военной подготовке, основам тактической медицины и рукопашному бою, — рассказывает Павел Двуреченский, руководитель центра. — В кинологическом центре «ОНИКСС» преподаются навыки аджилити, флайбола и других элементов обучения собак, а в мотосекции ребят обучают «общению» не только с мотоциклом, но и с картингом.

Заметим, что последние секции и кружки, работавшие для молодежи при нижегородском отделении ДОСААФ, закрылись еще в начале 90-х годов прошлого века. Их возрождение началось только в 2015-м. При этом общество не только возрождает традиции, но и развивает современные технические направления. Яркое свидетельство тому — третье место команды Клуба изобретательства и робототехники ДОСААФ в IV региональном робототехническом фестивале «РобоФест — Нижний Новгород», который прошел в Нижнем Новгороде в конце прошлой недели.

— На фестивале традиционно представлено большое количество направлений, — говорит Антон Моисеев, наставник команды. — Мы выступили в новой номинации «Hello, Robot! Arduino».

Большинство участников соревнований собирают роботов из готовых конструкторов Лего. Для роботов с Ардуино участники часто разрабатывают собственную конструкцию полностью. Корпус робота команды ДОСААФ вырезан лазером, а его колеса напечатаны на 3D-принтере в мастерской ДОСААФ. Цифровые модели деталей корпуса ученики рисуют в специальных программах, которые изучают на занятиях в клубе. Хотя на фестиваль «Робофест» в этом году приехало большое количество участников, секция Ардуино-роботов была не очень многочисленна.

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